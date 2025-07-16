Ізраїльський авіаудар вразив президентський палац у Дамаску - ЗМІ

Сирійські ЗМІ повідомляють про новий ізраїльський авіаудар по президентському палацу в Дамаску, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

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Військові, пише ізраїльське видання, поки що не прокоментували останній удар.

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Раніше у Дамаску повідомили про ізраїльський удар по штабу сирійських військових на тлі бойових дій у Сувейді.