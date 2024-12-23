Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене - Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля заявил о продолжении борьбы против йеменских хуситов после ракетного удара по Тель-Авиву. Нетаньяху призвал граждан к стойкости и сравнил хуситов с террористическими организациями.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Он также призвал граждан своей страны к стойкости. Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.
Точно так же, как мы действовали решительно против террористических формирований оси, шедшей Ирану, мы будем действовать и против хуситов,
Заявление Нетаньяху прозвучало на следующий день после того, как в районе Тель-Авива упала выпущенная из Йемена ракета, в результате чего несколько человек получили легкие ранения. Продолжая свою речь, премьер Израиля указал на угрозу, которую несут боевики.
Соединенные Штаты, как и другие страны, рассматривают хуситов как угрозу не только международному судоходству, но и международному порядку,
Также в своем видеообращении Нетаньяху призвал граждан проявить терпение и демонстрировать стойкость.
В заключение своей речи израильский премьер вновь заявил, что результаты для хуситов будут такими же, как и результаты для других террористических организаций, выступающих против Израиля.
Напомним
Йеменские хуситы совершили ракетный удар по столице Израиля, ракета упала в центре города на детской площадке. Пять человек получили легкие травмы от осколков стекла.