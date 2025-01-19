Израиль официально получил список заложников, которых должны освободить сегодня: кого вернут

Израиль официально получил список заложников, которых должны освободить сегодня. ХАМАС планирует освободить трех женщин в ответ на то, что Израиль освободит 90 палестинских заключенных. Пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что Израиль официально получил список заложников, которых планируют освободить сегодня.

Согласно заявлению, служба безопасности в настоящее время проверяет детали, а уполномоченный правительства по вопросам возвращения заложников Гал Гирш информирует семьи трех женщин, которые должны быть освобождены.

Ожидается, что освобождение заложниц начнется после 16:00 по местному времени, после чего Израиль освободит 90 палестинских заключенных.

Задержка с передачей списка длилась более полудня, но теперь, когда список получен, перемирие в секторе Газа официально вступило в силу в 11:15 по местному времени.

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что освободит трех женщин - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорона Штейнбрехера. Они были взяты в заложники 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС, в результате которой погибло около 1200 человек, а 251 человек был похищен.

Например, Роми Гонен, 24-летняя участница фестиваля Nova, является одной из заложниц, которых должны освободить. Ее брат, Шахаф, подтвердил в социальных сетях, что она "в списке".

Во время нападения 7 октября Роми сообщила в телефонном разговоре с матерью, что была ранена. Трое ее друзей, которые были с ней, погибли.

Напомним

Израиль объявил, что режим перемирия в секторе Газа вступит в силу в 11:15 по местному времени.