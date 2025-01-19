Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких мають звільнити сьогодні: кого повернуть

Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких мають звільнити сьогодні. ХАМАС планує звільнити трьох жінок у відповідь Ізраїль звільнить 90 палестинських ув’язнених. Пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких планують звільнити сьогодні.

Згідно із заявою, служба безпеки наразі перевіряє деталі, а уповноважений уряду з питань повернення заручників Галь Гірш інформує сім’ї трьох жінок, які мають бути звільнені.

Очікується, що звільнення заручниць розпочнеться після 16:00 за місцевим часом, після чого Ізраїль звільнить 90 палестинських ув’язнених.

Затримка з передачею списку тривала понад півдня, але тепер, коли список отримано, перемир’я в секторі Гази офіційно набуло чинності об 11:15 за місцевим часом.

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що звільнить трьох жінок — Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорона Стейнбрехера. Вони були взяті в заручники 7 жовтня 2023 року під час атаки ХАМАС, внаслідок якої загинули близько 1200 осіб, а 251 людина була викрадена.

До прикладу, Ромі Гонен, 24-річна учасниця фестивалю Nova, є однією із заручниць, яких мають звільнити. Її брат, Шахаф, підтвердив у соціальних мережах, що вона "в списку".

Під час нападу 7 жовтня Ромі повідомила у телефонній розмові з матір’ю, що була поранена. Троє її друзів, які перебували з нею, загинули.

Нагадаємо

Ізраїль оголосив, що режим перемир’я в Секторі Гази набуде чинності об 11:15 за місцевим часом.