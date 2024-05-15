Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  123472 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  123853 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  151907 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  150987 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130475 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175377 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210479 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215037 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206095 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159955 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования гуманитарной помощи для Газы на контрольно-пропускном пункте Рафах, причем Израиль призвал Египет вновь открыть КПП, а Египет осудил попытки Израиля переложить вину за кризис.

Война •   •  5873 просмотра
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

Ночью российские войска атаковали Никополь с помощью беспилотника-камикадзе, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  8094 просмотра
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

В связи с увеличением дефицита электроэнергии, вызванного похолоданием и обстрелами со стороны России, Укрэнерго продолжило аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине 15 мая.

Война •   •  9433 просмотра
Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 486 940 человек личного состава и 7510 танков.

Война •   •  9041 просмотра
Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Оккупанты нанесли 268 ударов по шести населенным пунктам Запорожской области

Россияне совершили 268 обстрелов шести населенных пунктов Запорожской области, не вызвав никаких жертв.

Общество •   •  10882 просмотра
Оккупанты нанесли 268 ударов по шести населенным пунктам Запорожской области

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

Два взрыва произошли на топливном складе в Ростовской области России из-за атаки беспилотника, но обошлось без пожаров и жертв.

Война •   •  16159 просмотра
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.

политика •   •  14339 просмотра
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Министерство внутренних дел возобновило услугу заказа индивидуальных номерных знаков, стоимость которых составляет от 204 грн. для легковых автомобилей до 92,4 грн. для мотоциклов, плюс дополнительная плата за индивидуальные символы и графические элементы.

Общество •   •  14270 просмотра
МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Частный самолет Трампа столкнулся с пустым корпоративным самолетом во время руления в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде в ночь на воскресенье, сообщает Федеральное управление гражданской авиации.

политика •   •  15281 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.

УНН Lite •   •  14055 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата