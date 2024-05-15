Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Во вторник, 14 мая, Израиль заявил, что Египет должен вновь открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и разрешить гуманитарную помощь в сектор Газа. В то же время Египет осудил то, что он назвал "отчаянными попытками" переложить вину за блокирование помощи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Пункт перехода Рафах между Египтом и южным сектором Газы был жизненно важным маршрутом для оказания помощи прибрежной территории, где гуманитарный кризис углубился, а некоторые люди находятся под угрозой голода.

Поскольку Израиль захватил контроль над пунктом пропуска 7 мая, усилив свою военную кампанию вокруг Рафаха, помощь накопилась на египетской стороне границы.

Ключ к предотвращению гуманитарного кризиса в Газе сейчас в руках наших египетских друзей заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в комментариях, опубликованных его офисом.

Кац сказал, что он говорил со своими британскими и немецкими коллегами о "необходимости убедить Египет вновь открыть КПП Рафах", добавив, что он также поговорит с министром иностранных дел Италии позже во вторник.

Палестинская боевая группировка ХАМАС, которая руководит Газой, не будет "контролировать контрольно-пропускной пункт Рафах", сказал Кац, ссылаясь на проблемы безопасности, по которым Израиль "не пойдет на компромисс".

Эти комментарии вызвали быстрый и гневный ответ со стороны министерства иностранных дел Египта, которое заявило, что Израиль несёт ответственность за гуманитарный кризис в Газе и что военные операции Израиля в Рафахе были главным фактором блокирования помощи.

Министр иностранных дел решительно осудил отчаянные попытки израильской стороны возложить на Египет ответственность за беспрецедентный гуманитарный кризис, с которым столкнулся сектор Газа говорится в заявлении министерства.

Египет заявил, что с его стороны пропускной пункт оставался открытым на протяжении всего конфликта, который начался между Израилем и ХАМАС 7 октября.

Дополнение

Каир был одним из посредников в зашедших в тупик переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Но его отношения с Израилем обострились во время конфликта, особенно после наступления Израиля в Рафахе.

Организация Объединенных Наций и другие международные агентства по оказанию помощи заявили, что закрытие двух пунктов пропуска на юг Газы - Рафах и контролируемый Израилем Керем Шалом - фактически отрезало анклав от внешней помощи.

Перед этим закрытием ООН предупреждала, что Газа находится на грани голода.

Контекст

Согласно израильским подсчетам, Израиль начал свое нынешнее наступление на Газу после нападения 7 октября вооруженных боевиков во главе с ХАМАС, которые вторглись в израильские общины вблизи анклава, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 250 человек.

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