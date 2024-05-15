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Ізраїль і Єгипет обмінялися звинуваченнями через блокування допомоги Газі в Рафаху

Ізраїль і Єгипет обмінялися звинуваченнями через блокування допомоги Газі в Рафаху

Київ • УНН

 • 28315 перегляди

Ізраїль і Єгипет обмінялися звинуваченнями через блокування гуманітарної допомоги для Гази на контрольно-пропускному пункті Рафах, причому Ізраїль закликав Єгипет знову відкрити КПП, а Єгипет засудив спроби Ізраїлю перекласти провину за кризу.

У вівторок, 14 травня, Ізраїль заявив, що Єгипет повинен знову відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах і дозволити гуманітарну допомогу в сектор Газа. Водночас Єгипет засудив те, що він назвав "відчайдушними спробами" перекласти провину за блокування допомоги. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Пункт переходу Рафах між Єгиптом і південним сектором Гази був життєво важливим маршрутом для надання допомоги прибережній території, де гуманітарна криза поглибилася, а деякі люди знаходяться під загрозою голоду.

Оскільки Ізраїль захопив контроль над пунктом пропуску 7 травня, посиливши свою військову кампанію навколо Рафаха, допомога накопичилася на єгипетській стороні кордону.

Ключ до запобігання гуманітарній кризі в Газі зараз в руках наших єгипетських друзів

заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у коментарях, опублікованих його офісом.

Кац сказав, що він говорив зі своїми британськими та німецькими колегами про "необхідність переконати Єгипет знову відкрити КПП Рафах", додавши, що він також поговорить з міністром закордонних справ Італії пізніше у вівторок.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС, яке керує Газою, не буде "контролювати контрольно-пропускний пункт Рафах", сказав Кац, посилаючись на проблеми безпеки, з яких Ізраїль "не піде на компроміс".

Ці коментарі викликали швидку та гнівну відповідь з боку міністерства закордонних справ Єгипту, яке заявило, що Ізраїль несе відповідальність за гуманітарну кризу в Газі та що військові операції Ізраїлю в Рафаху були головним фактором блокування допомоги.

Міністр закордонних справ рішуче засудив відчайдушні спроби ізраїльської сторони покласти на Єгипет відповідальність за безпрецедентну гуманітарну кризу, з якою зіткнувся сектор Газа

йдеться в заяві міністерства.

Єгипет заявив, що з його боку пропускний пункт залишався відкритим протягом усього конфлікту, який почався між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня.

Доповнення

Каїр був одним із посередників у переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, що зайшли в глухий кут. Але його відносини з Ізраїлем загострилися під час конфлікту, особливо після наступу Ізраїлю в Рафаху.

Організація Об’єднаних Націй та інші міжнародні агенції з надання допомоги заявили, що закриття двох пунктів пропуску на південь Гази – Рафах і контрольований Ізраїлем Керем Шалом – фактично відрізало анклав від зовнішньої допомоги.

Перед цим закриттям ООН попереджала, що Газа перебуває на межі голоду.

Контекст

Згідно з ізраїльськими підрахунками, Ізраїль почав свій нинішній наступ на Газу після нападу 7 жовтня озброєних бойовиків на чолі з ХАМАС, які вторглися в ізраїльські громади поблизу анклаву, убивши близько 1200 людей і взявши в заручники понад 250 осіб.

CNN: Ізраїль зібрав війська для операції в Рафаху14.05.24, 05:50 • 45207 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаНовини Світу
reutersReuters
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