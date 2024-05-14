CNN: Ізраїль зібрав війська для операції в Рафаху
Київ • УНН
За словами американських офіційних осіб, Ізраїль зосередив достатньо військ на околицях Рафаха, щоб потенційно розпочати повномасштабну наземну операцію найближчими днями, незважаючи на застереження адміністрації Байдена проти такого вторгнення.
Ізраїль зібрав достатню кількість військ на околицях палестинського міста Рафах, щоб найближчими днями розпочати повномасштабну наземну операцію. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на американських чиновників, передає УНН.
Деталі
За підрахунками адміністрації президента США Джо Байдена , Ізраїль може розпочати операцію в Рафаху вже найближчими днями. Однак американські чиновники не впевнені, що єврейська держава ухвалила остаточне рішення щодо цього кроку, що стане "прямим викликом" Байдену.
За словами одного з чиновників, Ізраїль ще не провів необхідну підготовку до наземної операції в Рафасі, яка включає будівництво інфраструктури, пов'язаної із продовольством та гігієною. При цьому, як наголошує телеканал, якщо Ізраїль почне вторгнення в Рафах, він фактично піде проти попереджень США, які вони робили останні місяці.
Доповнення
Раніше помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Сполучені Штати не постачатимуть Ізраїлю певних видів наступальних озброєнь у разі проведення великої наземної операції в місті Рафах на півдні сектора Газа. Він також заявив, що нові консультації між посадовими особами США та Ізраїлю щодо ситуації навколо Рафаха відбудуться найближчими днями.
США пропонують Ізраїлю розвіддані та гуманітарну допомогу для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах12.05.24, 04:39 • 101975 переглядiв