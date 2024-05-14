CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

Израиль собрал достаточное количество войск в окрестностях палестинского города Рафах, чтобы в ближайшие дни начать полномасштабную наземную операцию. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

По подсчетам администрации президента США Джо Байдена, Израиль может начать операцию в Рафахе уже в ближайшие дни. Однако американские чиновники не уверены, что еврейское государство приняло окончательное решение относительно этого шага, что станет "прямым вызовом" Байдену.

По словам одного из чиновников, Израиль еще не провел необходимую подготовку к наземной операции в Рафахе, которая включает строительство инфраструктуры, связанной с продовольствием и гигиеной. При этом, как отмечает телеканал, если Израиль начнет вторжение в Рафах, он фактически пойдет против предупреждений США, которые они делали последние месяцы.

Дополнение

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты не будут поставлять Израилю определенных видов наступательных вооружений в случае проведения крупной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Он также заявил, что новые консультации между должностными лицами США и Израиля по ситуации вокруг Рафаха состоятся в ближайшие дни.

США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах