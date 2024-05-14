CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  120052 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  169493 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208962 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214481 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205741 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159802 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151925 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  235801 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  302228 просмотра

CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

По словам американских официальных лиц, Израиль сосредоточил достаточно войск в окрестностях Рафаха, чтобы потенциально начать полномасштабную наземную операцию в ближайшие дни, несмотря на предостережения администрации Байдена против такого вторжения.

Война •   •  1196 просмотра
CNN: Израиль собрал войска для операции в Рафахе

Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

Британская армия впервые начала использовать 3D-принтер в полевых условиях для быстрого изготовления запасных частей для транспортных средств во время учений НАТО "Стедфаст дефендер" - крупнейшего развертывания НАТО в Европе за последнее поколение.

Война •   •  2148 просмотра
Британская армия впервые в мире начала печатать запчасти к технике на 3D-принтере

В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

Несколько взрывов произошли в Белгороде, Россия, после того, как рано утром было объявлено предупреждение о ракетной угрозе.

Война •   •  5111 просмотра
В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.

Война •   •  5276 просмотра
В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украине против незаконной агрессии России.

Война •   •  5651 просмотра
В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

OpenAI представляет ChatGPT-4o, новую речевую модель, которая может вести голосовые разговоры в режиме реального времени со средним временем отклика 320 миллисекунд, подобно живому человеку.

Технологии •   •  5230 просмотра
Ведет голосовой диалог как живой человек: OpenAI представила ChatGPT-4o

Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России или российских предприятий.

Экономика •   •  6679 просмотра
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

DeepState обновил карту боевых действий

DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.

Война •   •  12989 просмотра
DeepState обновил карту боевых действий

Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, как сообщают источники издания Politico, хотя точная дата и официальное подтверждение еще не получены.

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Блинкен намерен посетить Украину - Politico

Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение

Индия и Иран подписали 10-летнее соглашение, согласно которому Индия инвестирует 120 миллионов долларов США в оборудование и развитие стратегически важного порта Чабахар в Иране.

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Иран и Индия заключили 10-летнее портовое соглашение