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Изнасиловал украинку в Херсонской области в 2022 году: российскому военному объявили подозрение

Киев • УНН

 • 586 просмотра

российскому военнослужащему сообщено о подозрении в изнасиловании мирной жительницы в Херсонской области. Преступление произошло в августе 2022 года, когда оккупант угрожал женщине оружием и применял силу.

Изнасиловал украинку в Херсонской области в 2022 году: российскому военному объявили подозрение

Главное следственное управление Национальной полиции Украины по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении российскому военнослужащему в изнасиловании мирной жительницы. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в августе 2022 года военнослужащий прибыл на территорию одного из домовладений Херсонской области, где вместе с семьей проживала потерпевшая. Он приказал женщине поехать с ним в дом неподалеку, где угрожал ей огнестрельным оружием, применял физическую силу и изнасиловал ее.

По данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет, или пожизненное заключение.

Напомним

Правоохранительные органы Украины сообщили о подозрении трем командирам подразделений российской армии. Их обвиняют в обстреле скопления гражданских в Чернигове 16 марта 2022 года: тогда погибло 20 человек, еще 28 получили ранения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Херсонская область
Чернигов
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