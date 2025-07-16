Зґвалтував українку на Херсонщині у 2022 році: російському військовому оголосили підозру

Головне слідче управління Національної поліції України за погодженням з прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру російському військовослужбовцю у зґвалтуванні мирної жительки. Про це повідомив УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Як встановило слідство, у серпні 2022 року військовослужбовець прибув на територію одного з домоволодінь Херсонської області, де разом із сім’єю проживала потерпіла. Він наказав жінці поїхати з ним до будинку неподалік, де погрожував їй вогнепальною зброєю, застосовував фізичну силу і зґвалтував її.

За даним фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років, або довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Правоохоронні органи України повідомили про підозру трьом командирам підрозділів російської армії. Їх звинувачують у обстрілі скупчення цивільних у Чернігові 16 березня 2022 року: тоді загинуло 20 людей, ще 28 отримали поранення.