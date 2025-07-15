Удар по Чернігову у березні 2022 року: трьом командирам армії рф повідомили про підозру

Правоохоронні органи України повідомили про підозру трьом командирам підрозділів російської армії в ударі по скупченню цивільних в Чернігові – даний злочин стався 16 березня 2022 року. Тоді загинуло 20 людей, ще 28 отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Прокуратура спільно зі Службою безпеки України ідентифікувала командира 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу збройних сил російської федерації та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп російської армії.

За даними слідства, зранку 16 березня 2022 року, виконуючи розроблений російським вищим керівництвом план щодо оточення і окупації Чернігова, фігуранти здійснили обстріл обласного центру із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град". У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування.

Окупанти знали, що стріляють по цивільному кварталу, де розміщені багатоквартирні житлові будинки, заклади освіти та інша цивільна інфраструктура, йдеться в публікації Офісу генерального прокурора.

Офіцерам армії країни-агресора повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає тривалий термін ув’язнення, аж до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що СБУ затримала шістьох агентів фсб, які планували теракти проти військовослужбовців у Києві, Вінниці, Дніпрі та Рівному.