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Затримано 6 агентів фсб, які полювали на українських військових і готували теракти

Київ • УНН

 • 2374 перегляди

Служба безпеки України затримала шістьох агентів фсб, які планували теракти проти військовослужбовців у Києві, Вінниці, Дніпрі та Рівному. Зловмисники вербувалися через Telegram-канали та використовували саморобні вибухові пристрої.

Затримано 6 агентів фсб, які полювали на українських військових і готували теракти

Затримано шістьох агентів фсб, яких вербували через проросійські телеграм-канали для терактів проти військовослужбовців Сил оборони у різних регіонах країни. Зловмисники планували підриви за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Встановлено спроби атак у Києві, Вінниці, Дніпрі та Рівному. Усім фігурантам оголошено підозри, їм загрожує довічне ув’язнення. Про це пише УНН із посиланням на СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів проти Сил оборони у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох агентів фсб, які готували підриви українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Усі фігуранти були завербовані російськими спецслужбами через Телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків

- ідеться у дописі.

Так, у Києві затримано двох членів ДРГ, які на замовлення фсб намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону. Зловмисниками виявилися двоє наркозалежних місцевих мешканців, а їхні дії координував арештант зі слідчого ізолятора, який рік тому підпалив авто ЗСУ. Арештант також залучив до "співпраці" свого співкамерника, з яким знайшов двох спільників на волі.

У Вінниці "на гарячому" затримано агента рф, коли він закладав вибухівку біля багатоквартирного будинку, де мешкали сім’ї військовослужбовців. Затриманим виявився 19-річний мешканець Житомирщини, якого після вербування куратор "відрядив" до Вінниці, де у схроні зберігався СВП для підриву.

У Дніпрі затримали подружжя агентів рф, яке намагалося підірвати місцевого воїна ЗСУ. Для цього вони заманили військового "на побачення" нібито із сестрою українського захисника, що воює на передовій. Перед "зустріччю" дівчина начебто попросила забрати речі "брата" у знайомого. Насправді це був фігурант, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Одразу після передачі "посилки" окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару.

У Рівному затримали ще одного терориста, який на замовлення рф мав підірвати авто одного із військовослужбовців Сил оборони. Для цього він заклав СВП у салон службового автомобіля і встановив поруч приховану камеру, за допомогою якої окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на місце запланованого теракту, щоб ліквідувати його.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - додають в СБУ.

Схема вартістю 200 тис. грн на місяць: викрито організаторів наркотрафіку до київського СІЗО15.07.25, 14:23 • 2712 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна
Вінниця
Рівне
Київ
Tesla
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