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Задержаны 6 агентов фсб, которые охотились на украинских военных и готовили теракты

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

Служба безопасности Украины задержала шестерых агентов фсб, которые планировали теракты против военнослужащих в Киеве, Виннице, Днепре и Ровно. Злоумышленники вербовались через Telegram-каналы и использовали самодельные взрывные устройства.

Задержаны 6 агентов фсб, которые охотились на украинских военных и готовили теракты

Задержаны шесть агентов ФСБ, которых вербовали через пророссийские телеграм-каналы для терактов против военнослужащих Сил обороны в разных регионах страны. Злоумышленники планировали подрывы с помощью самодельных взрывных устройств. Установлены попытки атак в Киеве, Виннице, Днепре и Ровно. Всем фигурантам объявлены подозрения, им грозит пожизненное заключение. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов против Сил обороны в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны шесть агентов ФСБ, которые готовили подрывы украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ). Все фигуранты были завербованы российскими спецслужбами через Телеграм-каналы по поиску "легких" заработков

- говорится в сообщении.

Так, в Киеве задержаны два члена ДРГ, которые по заказу ФСБ пытались установить взрывчатку возле одной из воинских частей региона. Злоумышленниками оказались двое наркозависимых местных жителей, а их действия координировал арестант из следственного изолятора, который год назад поджег авто ВСУ. Арестант также привлек к "сотрудничеству" своего сокамерника, с которым нашел двух сообщников на свободе.

В Виннице "на горячем" задержан агент РФ, когда он закладывал взрывчатку возле многоквартирного дома, где проживали семьи военнослужащих. Задержанным оказался 19-летний житель Житомирской области, которого после вербовки куратор "отправил" в Винницу, где в схроне хранилось СВУ для подрыва.

В Днепре задержали супругов агентов рф, которые пытались подорвать местного воина ВСУ. Для этого они заманили военного "на свидание" якобы с сестрой украинского защитника, воюющего на передовой. Перед "встречей" девушка якобы попросила забрать вещи "брата" у знакомого. На самом деле это был фигурант, который передал военнослужащему сумку со взрывчаткой. Сразу после передачи "посылки" оккупанты попытались дистанционно подорвать СВУ, но правоохранители заблаговременно обезвредили взрывчатку и задержали агентурную пару.

В Ровно задержали еще одного террориста, который по заказу РФ должен был подорвать авто одного из военнослужащих Сил обороны. Для этого он заложил СВУ в салон служебного автомобиля и установил рядом скрытую камеру, с помощью которой оккупанты надеялись отследить прибытие военного на место запланированного теракта, чтобы ликвидировать его.

"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная организованной группой в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами, совершенное организованной группой). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавляют в СБУ.

Схема стоимостью 200 тыс. грн в месяц: разоблачены организаторы наркотрафика в киевское СИЗО15.07.25, 14:23 • 2528 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
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