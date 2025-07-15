Схема стоимостью 200 тыс. грн в месяц: разоблачены организаторы наркотрафика в киевское СИЗО
Киев • УНН
В суд направлен обвинительный акт в отношении организаторов наркотрафика в киевское СИЗО. Схема, приносившая 200 тыс. грн ежемесячно, действовала при участии содержащихся в СИЗО и сообщников на свободе, которые обеспечивали закупку и пересылку наркотиков.
В организации наркотрафика ряд лиц из следственного изолятора и на свободе обеспечивали закупку димедрола, метадона, формирование пакетов и их отправку в СИЗО.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Детали
В суд направлено обвинение в отношении организаторов наркотрафика, который сбывался в столичном СИЗО.
Досудебным расследованием установлено:
- К организации наркотрафика в столичное СИЗО причастен 26-летний содержащийся в СИЗО.
- Он был в сговоре со своим младшим братом, который также содержится в следственном изоляторе.
- Двое их сообщников из числа лиц на свободе обеспечивали ряд задач для действия схемы:
- закупку димедрола, альфа-PVP и метадона;
- формирование пакетов;
- отправка в СИЗО почтовыми отправлениями;
- дальнейший сбыт среди содержащихся.
Ежемесячно противозаконная схема приносила около 200 000 грн.
Во время обысков в камерах, по местам жительства фигурантов в г. Киеве и Киевской области изъяты мобильные телефоны, банковские карты, доказательства ведения "бухгалтерии", черновые записи.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении участников группировки за незаконную пересылку, хранение и сбыт наркотических средств, психотропов, а также незаконную перевозку или сбыт сильнодействующих лекарственных средств.
Досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 321 УК Украины проводилось ДСР Нацполиции Украины
Напомним
Полиция разоблачила организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон в 15 регионов государства.
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