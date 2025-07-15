Схема стоимостью 200 тыс. грн в месяц: разоблачены организаторы наркотрафика в киевское СИЗО

В организации наркотрафика ряд лиц из следственного изолятора и на свободе обеспечивали закупку димедрола, метадона, формирование пакетов и их отправку в СИЗО.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

В суд направлено обвинение в отношении организаторов наркотрафика, который сбывался в столичном СИЗО.

Досудебным расследованием установлено:

К организации наркотрафика в столичное СИЗО причастен 26-летний содержащийся в СИЗО. Он был в сговоре со своим младшим братом, который также содержится в следственном изоляторе. Двое их сообщников из числа лиц на свободе обеспечивали ряд задач для действия схемы:

закупку димедрола, альфа-PVP и метадона;

формирование пакетов;

отправка в СИЗО почтовыми отправлениями;

дальнейший сбыт среди содержащихся.

Ежемесячно противозаконная схема приносила около 200 000 грн. - информирует Офис Генерального прокурора.

Во время обысков в камерах, по местам жительства фигурантов в г. Киеве и Киевской области изъяты мобильные телефоны, банковские карты, доказательства ведения "бухгалтерии", черновые записи.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении участников группировки за незаконную пересылку, хранение и сбыт наркотических средств, психотропов, а также незаконную перевозку или сбыт сильнодействующих лекарственных средств.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 321 УК Украины проводилось ДСР Нацполиции Украины

Напомним

Полиция разоблачила организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон в 15 регионов государства.

В овощном магазине в Германии полиция нашла наркотики на 20 миллионов евро