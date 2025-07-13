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В овощном магазине в Германии полиция нашла наркотики на 20 миллионов евро

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

В Германии полиция обнаружила более 300 кг синтетического стимулятора каптагона стоимостью более 20 миллионов евро в овощном магазине. Наркотики были спрятаны в поддонах с семенами, что стало одним из крупнейших изъятий такого рода в стране.

В овощном магазине в Германии полиция нашла наркотики на 20 миллионов евро

В немецком городе Ландсберг полиция разоблачила масштабную партию наркотиков в обычном овощном магазине: в поддонах с семенами обнаружили по меньшей мере 300 кг каптагона - синтетического стимулятора ориентировочной стоимостью более 20 миллионов евро. Правоохранители называют это одним из крупнейших изъятий такого рода в Германии, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Овощной магазин в Саксонии-Анхальт продавал не только здоровые продукты, но и запрещенные: полиция обнаружила сотни килограммов стимулятора каптагона. Точное количество до сих пор выясняется. Согласно совместному заявлению полиции и прокуратуры, оценочная уличная стоимость этого вещества составляет более 20 миллионов евро

- говорится в сообщении.

Это, вероятно, одно из крупнейших отдельных изъятий этого вещества в Германии

 - указано в заявлении правоохранителей.

Сообщается, что подозреваемые находятся под следствием, но пока они не находятся в Германии.

Дополнение

В ходе расследования было обнаружено, что в овощехранилище доставляли поддоны с масличными семенами, содержащими наркотики. По данным полиции, в субботу было изъято более 20 подозрительных поддонов.

Сообщается, что четыре из этих поддонов уже были исследованы судебно-медически. Они содержали примерно 300 килограммов стимулятора каптагона в форме примерно 1,7 миллиона таблеток.

Каптагон – это синтетический наркотик из группы амфетаминов, который изначально появился на немецком рынке как лекарство в 1960-х годах, но сегодня больше не производится легально. Продукты, контрабандой провозимые под названием Каптагон, обычно больше не содержат оригинального активного ингредиента, фенетилина, а преимущественно амфетамина.

Количество наркотиков может быть еще больше

По данным Федерального управления уголовной полиции, каптагон вызывает сильную зависимость и может вызывать депрессию, галлюцинации и тревогу. Наркотик в основном потребляется на Ближнем Востоке, а также, как говорят, производится, в частности, в Сирии.

Общий объем обнаруженных наркотиков в Саксонии-Анхальт все еще расследуется. Еще не все поддоны обыскали.

Количество вполне может вырасти

– сообщила пресс-секретарь полиции информационному агентству dpa, имея в виду количество наркотиков.

Из соображений следствия полиция отказалась разглашать такие детали, как количество преступников и роль, которую сыграла торговля овощами.

Каждый десятый американец в возрасте 30–39 лет употребляет алкоголь или наркотики на работе – исследование09.07.2025, 13:52 • 1504 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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