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В овочевому магазині в Німеччині поліція знайшла наркотики на 20 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

У Німеччині поліція виявила понад 300 кг синтетичного стимулятора каптагону вартістю понад 20 мільйонів євро в овочевому магазині. Наркотики були заховані в піддонах з насінням, що стало одним з найбільших вилучень такого роду в країні.

В овочевому магазині в Німеччині поліція знайшла наркотики на 20 мільйонів євро

У німецькому місті Ландсберг поліція викрила масштабну партію наркотиків у звичайному овочевому магазині: в піддонах з насінням виявили щонайменше 300 кг каптагону - синтетичного стимулятора з орієнтовною вартістю понад 20 мільйонів євро. Правоохоронці називають це одним із найбільших вилучень такого роду в Німеччині, пише УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Овочевий магазин у Саксонії-Ангальт продавав не лише здорові продукти, а й заборонені: поліція виявила сотні кілограмів стимулятора каптагону. Точна кількість досі з'ясовується. Згідно зі спільною заявою поліції та прокуратури, оціночна вулична вартість цієї речовини становить понад 20 мільйонів євро

- йдеться у дописі.

Це, ймовірно, одне з найбільших окремих вилучень цієї речовини в Німеччині

 - зазначено в заяві правоохоронців.

Повідомляється, що підозрювані перебувають під слідством, але наразі вони не перебувають у Німеччині.

Доповнення

Під час розслідування було виявлено, що до овочесховища доставляли піддони з олійним насінням, що містило наркотики. За даними поліції, у суботу було вилучено понад 20 підозрілих піддонів.

Повідомляється, що чотири з цих піддонів вже були досліджені судово-медично. Вони містили приблизно 300 кілограмів стимулятора каптагону у формі приблизно 1,7 мільйона таблеток.

Каптагон – це синтетичний наркотик з групи амфетамінів, який спочатку з'явився на німецькому ринку як ліки в 1960-х роках, але сьогодні більше не виробляється легально. Продукти, що контрабандою провозяться під назвою Каптагон, зазвичай більше не містять оригінального активного інгредієнта, фенетиліну, а переважно амфетаміну.

Кількість наркотиків може бути ще більшою

За даними Федерального управління кримінальної поліції, каптагон викликає сильну залежність і може спричиняти депресію, галюцинації та тривогу. Наркотик в основному споживається на Близькому Сході, а також, як кажуть, виробляється, зокрема, в Сирії.

Загальний обсяг виявлених наркотиків у Саксонії-Ангальт все ще розслідується. Ще не всі піддони обшукали.

Кількість цілком може зрости

– повідомила речниця поліції інформаційному агентству dpa, маючи на увазі кількість наркотиків.

З міркувань слідства поліція відмовилася розголошувати такі деталі, як кількість злочинців та роль, яку відіграла торгівля овочами.

Кожен десятий американець у віці 30–39 вживає алкоголь або наркотики на роботі - дослідження09.07.25, 13:52 • 1504 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
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