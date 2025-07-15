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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Схема вартістю 200 тис. грн на місяць: викрито організаторів наркотрафіку до київського СІЗО

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

До суду скеровано обвинувальний акт щодо організаторів наркотрафіку до київського СІЗО. Схема, що приносила 200 тис. грн щомісяця, діяла за участю утриманців СІЗО та спільників на волі, які забезпечували закупівлю та пересилання наркотиків.

Схема вартістю 200 тис. грн на місяць: викрито організаторів наркотрафіку до київського СІЗО

У організації наркотрафіку низка осіб зі слідчого ізолятора та на волі, забезпечували закупівлю димедролу, метадону, формування пакунків і їхнє надсилання до СІЗО.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

До суду скеровано обвинувачення стосовно організаторів наркотрафіку, який збувався у столичному СІЗО.

Досудовим розслідуванням встановлено:

  1. До організації наркотрафіку до столичного СІЗО причетний 26‑річний утриманець СІЗО.
    1. Він був у змові зі своїм молодшим братом, що також утримується у слідчому ізоляторі.
      1. Двої їхніх спільників з числа осіб на волі, забезпечували низку завдань для дії схеми:
        • закупівлю димедролу, альфа‑PVP та метадону;
          • формування пакунків;
            • надсилання до СІЗО поштовими відправленнями;
              • подальший збут серед утриманців.

                Щомісячно протизаконна схема приносила близько 200 000 грн. 

                - інформує Офіс Генерального прокурора.

                Під час обшуків у камерах, за місцями проживання фігурантів у м. Києві та Київській області вилучено мобільні телефони, банківські картки, докази ведення "бухгалтерії", чорнові записи.

                Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників угруповання за незаконне пересилання, зберігання та збут наркотичних засобів, психотропів, також незаконне перевезення або збут сильнодіючих лікарських засобів.

                Досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 321 КК України проводилося ДСР Нацполіції України

                Нагадаємо

                Поліція викрила організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у 15 регіонів держави.

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                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

                Кримінал та НП
                Національна поліція України
                Україна
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