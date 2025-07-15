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Удар по Чернигову в марте 2022 года: трем командирам армии рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Трем командирам подразделений российской армии сообщено о подозрении в обстреле скопления гражданских в Чернигове 16 марта 2022 года. Тогда погибло 20 человек, еще 28 получили ранения.

Удар по Чернигову в марте 2022 года: трем командирам армии рф сообщили о подозрении

Правоохранительные органы Украины сообщили о подозрении трем командирам подразделений российской армии в ударе по скоплению гражданских в Чернигове – данное преступление произошло 16 марта 2022 года. Тогда погибло 20 человек, еще 28 получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Прокуратура совместно со Службой безопасности Украины идентифицировала командира 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии центрального военного округа вооруженных сил российской федерации и двух подчиненных командиров батальонных тактических групп российской армии.

По данным следствия, утром 16 марта 2022 года, выполняя разработанный российским высшим руководством план по окружению и оккупации Чернигова, фигуранты осуществили обстрел областного центра с применением реактивных систем залпового огня "Град". В это время возле магазина собрались местные жители, чтобы приобрести продукты питания.

Оккупанты знали, что стреляют по гражданскому кварталу, где расположены многоквартирные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура, говорится в публикации Офиса генерального прокурора.

Офицерам армии страны-агрессора сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что СБУ задержала шесть агентов фсб, которые планировали теракты против военнослужащих в Киеве, Виннице, Днепре и Ровно.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаКриминал и ЧП
БМ-21 «Град»
Генеральный прокурор Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
Украина
Чернигов
Винница
Ровно
Киев
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