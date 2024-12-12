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Избран новый председатель адвокатского объединения "Барристерс"

Избран новый председатель адвокатского объединения "Барристерс"

Киев  •  УНН

 • 384 просмотра

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Избран новый председатель адвокатского объединения «Барристерс».

Новым управляющим партнером АО «Барристерс» избран Александр Тананакин, сообщает Pravo.ua, пишет УНН.

Детали

Адвокат Александр Тананакин работает в составе объединения с 2018 года, имеет общий юридический стаж 12 лет и до этого времени занимал должность руководителя Киевского филиала объединения.

За время профессиональной деятельности осуществлял защиту и представительство интересов публичных лиц, судей, топ-чиновников стратегических предприятий, руководителей центральных и региональных органов государственной власти, политиков, в частности, Надежды Савченко, Виталия Кличко, Александра Онищенко, Виктора Мялика, Нестора Шуфрича, Олега Бахматюка, Василия Дубневича, Антона Янчука, Василия Лозинского, Михаила Головко и других, кроме того, большинство клиентов представлял в Европейском суде по правам человека.

Согласно рейтингу издательства «Юридическая практика» по результатам 2024 года, вошел в десятку ведущих юристов Украины в области ANTI-CORRUPTION.

С 2021 года является аспирантом отдела проблем уголовного права Института государства и права им. В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины.

На заседании Совета партнеров объединения кандидатура Александра Тананакина была поддержана единогласно 10-ю партнерами компании. Участники собрания выразили уверенность в его способности обеспечить эффективную работу и динамичное развитие адвокатского объединения в 2025 году.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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