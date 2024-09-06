Избиение мужчины, вероятно, работником ТЦК в Харькове: Лубинец отреагировал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором, вероятно, работник ТЦК избил гражданского харьковчанина. Лубинец отметил, что такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования, передает УНН.

Детали

Представительница Омбудсмана в регионе направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП для подтверждения или опровержения информации, а также с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования, а в стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека - необходима надлежащая реакция и ответственность - написал Лубинец.

Дополнение

Сегодня в сети распространилось видео с камер видеонаблюдения, снятое, вероятно, случайно в Харькове. На видео мужчина в военной форме избивает гражданина в гражданском.

На кадрах видно, что двух гражданских мужчин пытаются куда-то увести двое военных. Но один из гражданских сопротивлялся, и тогда человек в военной форме начинает его бить по туловищу и лицу. За этим наблюдает другой человек в военной форме. После избиения мужчину в гражданском уводят.

Напомним

Лубинец отреагировал на задержание сотрудниками Закарпатского ТЦК и СП мужчины и его избиение, что привело к его смерти, призвав к немедленному, всестороннему и беспристрастному расследованию.

Закарпатский ТЦК ответил на сообщение о якобы избиении мобилизованного, указав, что, по заключению экспертизы, мужчина умер в больнице от ишемического инфаркта мозга, а не от травм.

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