Побиття чоловіка, ймовірно, працівником ТЦК у Харкові: Лубінець відреагував
Київ • УНН
Омбудсмен наголосив на необхідності швидкого та неупередженого розслідування випадку, зафіксованого на відео, де, ймовірно, представник ТЦК у Харкові б'є цивільного, а потім кудись уводить.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео, на якому, ймовірно, працівник ТЦК побив цивільного харків'янина. Лубінець зазначив, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування, передає УНН.
Деталі
Представниця Омбудсмана у регіоні направила лист до Харківського ОТЦК та СП для підтвердження або спростування інформації, а такод з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.
Такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування, а в країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини - необхідна належна реакція та відповідальність
Доповнення
Сьогодні мережею поширилося відео з камер відеоспостереження, зняте, ймовірно, випадково у Харкові. На відео чоловік у військовій формі б’є громадянина у цивільному.
На кадрах, видно, що двох цивільних чоловіків намагаються кудись увести двоє військовіх. Але один з цивільних опирався, і тоді людина у військовій формі починає його бити по тулубу та обличчю. За цим спостерігає інший чоловік у військовій формі. Після побиття чоловіка у цивільному уводять.
Нагадаємо
Лубінець відреагував на затримання працівниками Закарпатського ТЦК та СП чоловіка та його побиття, що призвело до його смерті, закликавши до негайного, всебічного і неупередженого розслідування.
Закарпатський ТЦК відповів на повідомлення щодо нібито побиття мобілізованого, вказавши, що, за висновком експертизи, чоловік помер у лікарні від ішемічного інфаркту мозку, а не від травм.
Стріляв по блокпосту ТЦК: поліція затримала чоловіка, який поранив військового у Луцьку04.09.24, 18:59 • 13784 перегляди