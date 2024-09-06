Побиття чоловіка, ймовірно, працівником ТЦК у Харкові: Лубінець відреагував

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео, на якому, ймовірно, працівник ТЦК побив цивільного харків'янина. Лубінець зазначив, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування, передає УНН.

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Представниця Омбудсмана у регіоні направила лист до Харківського ОТЦК та СП для підтвердження або спростування інформації, а такод з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування, а в країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини - необхідна належна реакція та відповідальність - написав Лубінець.

Доповнення

Сьогодні мережею поширилося відео з камер відеоспостереження, зняте, ймовірно, випадково у Харкові. На відео чоловік у військовій формі б’є громадянина у цивільному.

На кадрах, видно, що двох цивільних чоловіків намагаються кудись увести двоє військовіх. Але один з цивільних опирався, і тоді людина у військовій формі починає його бити по тулубу та обличчю. За цим спостерігає інший чоловік у військовій формі. Після побиття чоловіка у цивільному уводять.

Нагадаємо

Лубінець відреагував на затримання працівниками Закарпатського ТЦК та СП чоловіка та його побиття, що призвело до його смерті, закликавши до негайного, всебічного і неупередженого розслідування.

Закарпатський ТЦК відповів на повідомлення щодо нібито побиття мобілізованого, вказавши, що, за висновком експертизи, чоловік помер у лікарні від ішемічного інфаркту мозку, а не від травм.

Стріляв по блокпосту ТЦК: поліція затримала чоловіка, який поранив військового у Луцьку