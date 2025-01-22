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Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: полиция прокомментировала версию о наркотиках

Киев  •  УНН

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Следствие устанавливает все мотивы избиения 12-летней девочки группой подростков в Белой Церкви. Правоохранители проверяют информацию о возможной связи инцидента с наркотиками.

Следствие устанавливает все мотивы избиения подростками 12-летней девочки в Белой Церкви в Киевской области, пока информация о побуждении употребления потерпевшей наркотических средств отсутствует, но указанные факты проверяются. Об этом сказал руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговый во время брифинга в среду, пишет УНН.

Детали

В полиции прокомментировали, подтвердилась ли версия, что причиной ситуации было то, что девочке предлагали якобы попробовать "траву", а та отказалась, рассказала подружкам и за это ее пытали, и причастны ли наркотики к этой ситуации.

"В настоящее время в ходе досудебного следствия устанавливаются все мотивы действующего уголовного правонарушения, действительно, проверяются указанные факты, но в настоящее время у органов следствия отсутствует информация о конкретно побуждении употребления потерпевшей наркотических средств. Конечно, если такие факты подтвердятся, будет немедленное, беспрекословное, безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства", - сказал Луговый.

Напомним

В Белой Церкви Киевской области группа подростков в возрасте 10-16 лет избила 12-летнюю девушку из-за слухов и требовала 15 тысяч гривен. Одному из участников объявили подозрение. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
kievКиев

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