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Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція прокоментувала версію про наркотики

Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція прокоментувала версію про наркотики

Київ • УНН

 • 29403 перегляди

Слідство встановлює всі мотиви побиття 12-річної дівчинки групою підлітків у Білій Церкві. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого зв'язку інциденту з наркотиками.

Слідство встановлює всі мотиви побиття підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві у Київській області, наразі інформація щодо спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів відсутня, але вказані факти перевіряються. Про це сказав керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу у середу, пише УНН.

Деталі

У поліції прокоментували, чи підтвердилася версія, що причиною ситуації було те, що дівчинці пропонували нібито спробувати "траву", а та відмовилася, розповіла подружкам і за це її катували, і чи наркотики причетні до цієї ситуації.

"На даний час у ході досудового слідства встановлюються всі мотиви чинного кримінального правопорушення, дійсно, перевіряються вказані факти, але на даний час в органів слідства відсутня інформація щодо конкретно спонукання вживання потерпілою наркотичних засобів. Звичайно, якщо такі факти підтвердяться, буде негайне, беззаперечне, безальтернативне реагування у рамках чинного законодавства", - сказав Луговий.

Нагадаємо

У Білій Церкві на Київщині група підлітків віком 10-16 років побила 12-річну дівчину через чутки та вимагала 15 тисяч гривень. Одному із учасників оголосили підозру. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
kyivКиїв

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