Из-за значительных потерь россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в Херсонскую область - АТЕШ

На Херсонском направлении российские войска несут значительные потери в бронетехнике и вынужденно перебрасывают туда боевые машины из оккупированного Крыма. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Так, партизаны зафиксировали переброску техники из Азовского в сторону Джанкоя. Как выяснили в "АТЕШ", эта техника отправляется на Херсонское направление для пополнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

Благодаря нашим агентам из группировки войск "Днепр" нам стало известно, что российская армия несет потери в технике, в частности легко бронированной. Данные потери в полной мере не пополняются из-за отсутствия нужного количества техники готовой к выполнению боевых задач - рассказали в "АТЕШ".

Напомним

В оккупированном крымском поселке Перекоп российские военные создали импровизированную ремонтную базу, куда свозят поврежденную технику с фронта.

россияне перебросили в оккупированный Крым танковый батальон для усиления крымской группировки - АТЕШ