россияне перебросили в оккупированный Крым танковый батальон для усиления крымской группировки - АТЕШ

Украинские партизаны зафиксировали прибытие танков в количестве 31 единицы в оккупированную Евпаторию. Об этом сообщает подпольное партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.

Детали

В АТЕШ говорят, что отследили тенденцию по накоплению бронированной техники в Крыму. При этом недавно в Евпаторию прибыл 31 танк, что составляет полноценный танковый батальон.

Участники движения отмечают, что общались с одним из офицеров данного подразделения. По словам вражеского офицера, танковый батальон был переброшен на территорию Крыма для усиления крымской группировки.

Напомним

Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.

В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ