В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму россияне активно перевозят полевые склады артиллерии. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

У оккупантов началась паника, они перемещают военные склады из Крыма В последнее время мы наблюдаем очень интересную картину, а именно массовое перемещение полевых артиллерийских складов. По нашей информации, прежде всего это связано с успешными ударами Сил обороны Украины по Севастополю и Гвардейскому - резюмировали партизаны.

Отмечается, что оккупанты перебрасывали реактивные снаряды к РСЗО Ураган. Также в "АТЕШ" предоставили координаты нового склада боеприпасов 45.006723, 34.261420.

В оккупированном Крыму взрывы в районе нефтебазы в Гвардейском - Минэнерго

Напомним

Украинские партизаны обнаружили базу российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма и оперативно передали информацию Силам обороны Украины.