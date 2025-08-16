Из-за технического отпуска: более 20 услуг в «Дії» временно будут недоступны
Киев • УНН
С 16 по 18 августа часть услуг в «Дії» будет недоступна из-за обновления госреестров. Пользователям рекомендуют воспользоваться сервисами заблаговременно или после завершения работ.
С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть услуг в мобильном приложении и на портале "Дія" будет временно недоступна. Это связано с плановым обновлением государственных реестров Министерством юстиции Украины. Об этом говорится на портале "Дія", пишет УНН.
Успейте получить нужные услуги заблаговременно или воспользуйтесь ими позже. Дія не хранит ваши личные данные - они отображаются из госреестров во время пользования сервисом
Из-за технических работ пользователи не смогут воспользоваться рядом сервисов, в частности:
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронирование работников
- Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
- Перерегистрация авто
- Актовые записи об изменении имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте жительства ребенка
- Заявление о субсидии
- єМалятко
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
- Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество
- Выписка из ЕГР
- Регистрация ООО на основании модельного устава
- Смена места жительства
- Заявления в международный Реестр убытков
- Гранты єРобота
- Строительные услуги
- еПредприниматель
- єОселя
- єДекларація
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки)
Другие услуги в приложении и на портале будут работать в обычном режиме. Граждан призвали при необходимости воспользоваться нужными сервисами до начала технических работ или после их завершения.
Напомним
Ранее УНН писал, что услуга єВідновлення не будет работать с 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технические работы ГП "НАИС" по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.