Из-за технического отпуска: более 20 услуг в «Дії» временно будут недоступны

С 20:00 16 августа до 08:00 18 августа часть услуг в мобильном приложении и на портале "Дія" будет временно недоступна. Это связано с плановым обновлением государственных реестров Министерством юстиции Украины. Об этом говорится на портале "Дія", пишет УНН.

Успейте получить нужные услуги заблаговременно или воспользуйтесь ими позже. Дія не хранит ваши личные данные - они отображаются из госреестров во время пользования сервисом - говорится в сообщении.

Из-за технических работ пользователи не смогут воспользоваться рядом сервисов, в частности:

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП

Дія.QR

єВідновлення

Бронирование работников

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС

Перерегистрация авто

Актовые записи об изменении имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте жительства ребенка

Заявление о субсидии

єМалятко

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО на основании модельного устава

Смена места жительства

Заявления в международный Реестр убытков

Гранты єРобота

Строительные услуги

еПредприниматель

єОселя

єДекларація

Брак онлайн (кроме услуги помолвки)

Другие услуги в приложении и на портале будут работать в обычном режиме. Граждан призвали при необходимости воспользоваться нужными сервисами до начала технических работ или после их завершения.

Напомним

Ранее УНН писал, что услуга єВідновлення не будет работать с 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технические работы ГП "НАИС" по обслуживанию государственных реестров Министерства юстиции.