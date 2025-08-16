$41.450.00
13:32 • 7660 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 12801 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 18894 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 23909 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 27011 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 37352 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 187212 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 178636 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 133985 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 122839 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Через технічну відпустку: понад 20 послуг у Дії тимчасово будуть недоступні

Київ • УНН

 • 66 перегляди

З 16 по 18 серпня частина послуг у Дії буде недоступна через оновлення держреєстрів. Користувачам рекомендують скористатися сервісами завчасно або після завершення робіт.

Через технічну відпустку: понад 20 послуг у Дії тимчасово будуть недоступні

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина послуг у мобільному застосунку та на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Це пов'язано з плановим оновленням державних реєстрів Міністерством юстиції України. Про це йдеться на порталі "Дія", пише УНН.

Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше. Дія не зберігає ваші особисті дані - вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом

- йдеться в повідомленні.

Через технічні роботи користувачі не зможуть скористатися низкою сервісів, зокрема:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
    • Дія.QR
      • єВідновлення
        • Бронювання працівників 
          • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
            • Перереєстрація авто
              • Актові записи про зміну імені
                • Актові записи про народження
                  • Актові записи про шлюб
                    • Актові записи про розлучення
                      • Свідоцтва про народження
                        • Витяг про місце проживання дитини
                          • Заява про субсидію
                            • єМалятко 
                              • Державна реєстрація прав на нерухоме майно
                                • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
                                  • Витяг з ЄДР
                                    • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
                                      • Зміна місця проживання
                                        • Заяви до міжнародного Реєстру збитків
                                          • Гранти єРобота
                                            • Будівельні послуги
                                              • еПідприємець
                                                • єОселя
                                                  • єДекларація
                                                    • Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

                                                      Інші послуги у застосунку та на порталі працюватимуть у звичайному режимі. Громадян закликали за потреби скористатися потрібними сервісами до початку технічних робіт або після їх завершення.

                                                      Нагадаємо

                                                      Раніше УНН писав, що послуга єВідновлення не працюватиме з 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технічні роботи ДП "НАІС" з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції.

                                                      Ольга Розгон

