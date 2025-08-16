Через технічну відпустку: понад 20 послуг у Дії тимчасово будуть недоступні

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина послуг у мобільному застосунку та на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Це пов'язано з плановим оновленням державних реєстрів Міністерством юстиції України. Про це йдеться на порталі "Дія", пише УНН.

Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше. Дія не зберігає ваші особисті дані - вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом - йдеться в повідомленні.

Через технічні роботи користувачі не зможуть скористатися низкою сервісів, зокрема:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

єМалятко

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Інші послуги у застосунку та на порталі працюватимуть у звичайному режимі. Громадян закликали за потреби скористатися потрібними сервісами до початку технічних робіт або після їх завершення.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що послуга єВідновлення не працюватиме з 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технічні роботи ДП "НАІС" з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції.