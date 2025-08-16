Через технічну відпустку: понад 20 послуг у Дії тимчасово будуть недоступні
Київ • УНН
З 16 по 18 серпня частина послуг у Дії буде недоступна через оновлення держреєстрів. Користувачам рекомендують скористатися сервісами завчасно або після завершення робіт.
З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина послуг у мобільному застосунку та на порталі "Дія" буде тимчасово недоступна. Це пов'язано з плановим оновленням державних реєстрів Міністерством юстиції України. Про це йдеться на порталі "Дія", пише УНН.
Встигніть отримати потрібні послуги завчасно або скористайтесь ними пізніше. Дія не зберігає ваші особисті дані - вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом
Через технічні роботи користувачі не зможуть скористатися низкою сервісів, зокрема:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
Інші послуги у застосунку та на порталі працюватимуть у звичайному режимі. Громадян закликали за потреби скористатися потрібними сервісами до початку технічних робіт або після їх завершення.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що послуга єВідновлення не працюватиме з 20:00 16.08.2025 до 08:00 18.08.2025. Причина – технічні роботи ДП "НАІС" з обслуговування державних реєстрів Міністерства юстиції.