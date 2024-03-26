Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  108264 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  140702 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133465 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178950 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166865 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155408 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216054 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  521323 просмотра

Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Из-за западных санкций и отсутствия европейских комплектующих российская компания "Ижмаш - Беспилотные системы" не смогла выполнить государственный заказ на производство беспилотного комплекса "Гранат-4".

Война •   •  11386 просмотра
Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Бренд сушеных куриных слайсов Chick&amp;Go от МХП, известный в Украине как РябChick, победил в номинации "Лучший мясной/куриный продукт" на престижной премии World Food Innovation Awards 2024.

Новости Бизнеса •   •  9147 просмотра
Украинский бренд РябChick (Chick&Go) стал победителем престижной премии World Food Innovation Awards в Лондоне

Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Концентрация загрязняющих веществ в реке Днепр от утечки нефти из-за атаки россии на Днепровскую ГЭС уменьшается, и ситуация вернется к нормальному состоянию через несколько дней или неделю.

Война •   •  12384 просмотра
Разлив нефти после атаки рф на Днепровскую ГЭС: ситуация с качеством воды нормализуется через неделю

Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Законопроект устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.

политика •   •  12186 просмотра
Надзор за решениями и новый механизм назначения руководства: к рассмотрению в ВР готовят законопроект о местных администрациях

Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Украина присоединилась к платформе WIPO ALERT для борьбы с веб-сайтами, которые нарушают права интеллектуальной собственности, что позволяет обмениваться информацией о потенциальных нарушениях прав интеллектуальной собственности на международном уровне.

Общество •   •  16567 просмотра
Украина усиливает борьбу с интернет-пиратством - Минэкономики

Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Кабинет Министров одобрил проект указа о восстановлении 77 ежегодных президентских грантов для молодых ученых и 20 грантов для докторов наук для поддержки их исследований. Конкурсный отбор научных проектов для молодых ученых возобновится с 2025 года, а для докторов наук - с 2026 года.

Экономика •   •  14207 просмотра
Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Криворожском районе.

Война •   •  13704 просмотра
Силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

На юге враг совершил 4 штурма на Ореховском направлении, понес очередные потери - Силы обороны Юга

На Ореховском направлении российские войска провели 4 штурма, украинские войска удерживают позиции, нанеся противнику потери в 125 оккупантов, 37 единиц вооружения и военной техники на Ореховском и Херсонском направлениях.

Общество •   •  14821 просмотра
На юге враг совершил 4 штурма на Ореховском направлении, понес очередные потери - Силы обороны Юга

Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

Представитель ВМС Украины подтвердил, что здание Севастопольской военно-морской базы, которая отвечает за снабжение Черноморского флота россии, было среди объектов, пораженных во время украинского ракетного удара по оккупированному Крыму 24 марта.

Война •   •  15572 просмотра
Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"

Сейчас нет необходимости вводить почасовые графики отключения электроэнергии по всей Украине. Такие графики действуют только на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесской области, и в часы пик в Хмельницкой области - они больше всего пострадали от ракетных обстрелов.

Общество •   •  14115 просмотра
О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"