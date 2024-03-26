Из-за санкций россияне не могут изготовить достаточное количество дронов - Центр нацсопротивления

Из-за западных санкций россияне не могут произвести запланированное количество беспилотников, поскольку ей не хватает европейских запчастей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

В частности, российское предприятие "Ижмаш - беспилотные системы" не выполнило госзаказ по производству комплекса "Гранат-4" из-за отсутствия европейских комплектующих.

Министерство обороны РФ заключило договор с заводом по производству новых комплексов летом 2023 года, но уже в октябре завод, на основе независимого заключения торгово-промышленной палаты Удмуртии, сообщил, что не может выполнить заказ из-за санкций и отсутствия комплектующих из ЕС - резюмировали в Сопротивлении.

Соответствующий документ в распоряжение Центра национального сопротивления передали неравнодушные работники завода:

Справочно

Беспилотный комплекс "Гранат-4" с летательным аппаратом со взлетной массой до 30 кг предназначен для ведения воздушной разведки местности, проведения радиоразведки для поиска станций сотовой связи, осуществления патрульных и наблюдательных полетов и выполнения поисково-спасательных операций.

Полезная нагрузка дрона может включать электрооптическую и инфракрасную камеры, беспилотник также может быть оборудован средствами аэрофотосъемки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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