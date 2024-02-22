США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп

Соединенные Штаты планируют наложить новые санкции, которые направлены на ограничение деятельности российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга, передает УНН.

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Мы постоянно рассматриваем новые способы, которые помогут нам подорвать военные усилия России, отобрать у российского ВПК необходимые компоненты для его функционирования и привлечь к ответственности всех, кто с этим связан объяснил Миллер.

Он также отметил, что будут приняты меры для обеспечения выполнения ранее введенных санкций против России, а также будут введены новые ограничительные меры, которые будут связаны со смертью оппозиционера Алексея Навального.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что уже в эту пятницу, 23 февраля, США планируют объявить о новом пакете санкций против РФ.

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