США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп
Киев • УНН
США объявили о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс России и обеспечат выполнение предыдущих санкций в ответ на смерть Навального.
Соединенные Штаты планируют наложить новые санкции, которые направлены на ограничение деятельности российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга, передает УНН.
Детали
Мы постоянно рассматриваем новые способы, которые помогут нам подорвать военные усилия России, отобрать у российского ВПК необходимые компоненты для его функционирования и привлечь к ответственности всех, кто с этим связан
Он также отметил, что будут приняты меры для обеспечения выполнения ранее введенных санкций против России, а также будут введены новые ограничительные меры, которые будут связаны со смертью оппозиционера Алексея Навального.
Ранее координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что уже в эту пятницу, 23 февраля, США планируют объявить о новом пакете санкций против РФ.
Госдеп США: ограничение присутствия россии в Черном море - серьезное изменение стратегического позиционирования в регионе14 февраля 2024, 21:57 • 33198 просмотров
США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп
США объявили о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс России и обеспечат выполнение предыдущих санкций в ответ на смерть Навального.
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