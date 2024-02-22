США накладуть санкції на російський ВПК – Держдеп
Київ • УНН
США мають намір оголосити про нові санкції, які будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс Росії і забезпечать виконання попередніх санкцій у відповідь на смерть Навального.
Сполучені Штати планують накласти нові санкції, які спрямовані на обмеження діяльності російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив представник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу, передає УНН.
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Ми постійно розглядаємо нові способи, які допоможуть нам підірвати військові зусилля Росії, відібрати у російського ВПК необхідні компоненти для його функціонування та притягти до відповідальності всіх, хто з цим пов'язаний
Він також зазначив, що будуть прийняті заходи для забезпечення виконання раніше введених санкцій проти Росії, а також будуть введені нові обмежувальні заходи, які будуть пов'язані зі смертю опозиціонера Олексія Навального.
Раніше координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що вже цієї п'ятниці, 23 лютого, США планують оголосити про новий пакет санкцій проти РФ.
Держдеп США: обмеження присутності росії в Чорному морі - серйозна зміна стратегічного позиціювання в регіоні14.02.24, 23:57 • 35448 переглядiв