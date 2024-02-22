США накладуть санкції на російський ВПК – Держдеп

Сполучені Штати планують накласти нові санкції, які спрямовані на обмеження діяльності російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив представник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу, передає УНН.

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Ми постійно розглядаємо нові способи, які допоможуть нам підірвати військові зусилля Росії, відібрати у російського ВПК необхідні компоненти для його функціонування та притягти до відповідальності всіх, хто з цим пов'язаний