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Держдеп США: обмеження присутності росії в Чорному морі - серйозна зміна стратегічного позиціювання в регіоні

Держдеп США: обмеження присутності росії в Чорному морі - серйозна зміна стратегічного позиціювання в регіоні

Київ • УНН

 • 35448 перегляди

Представник Держдепартаменту заявив, що втрата росією 20% кораблів Чорноморського флоту, в тому числі десантного корабля "Цезар Куніков", є фундаментальною зміною в обмеженому стратегічному позиціонуванні російського флоту в регіоні.

У Держдепі відреагували на знищення російського корабля "Цезар Куніков". Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що росія втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту, і це фундаментально змінило стратегічне позиціювання флоту рф у Чорному морі. Слова високопосадовця Держдепу цитує Голос Америки, передає УНН.

Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні. 

- завив високопосадовець Держдепу.

Деталі

За даними видання чиновник відзначив блискучу операцію українських військових, та додав, що це було досягнуто   "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Представник зовнішньополітичного відомства також наголосив, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, що полягає в тому, аби сприяти розвитку української економіки й тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони (українці–ред.) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - захоплено підсумував високопосадовець Держдепу.

Міністр оборони Британії про знищення російського "цезаря кунікова": "Україна може виграти цю війну завдяки нашому фінансуванню"14.02.24, 14:53 • 79086 переглядiв

Нагадаємо

Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.

Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар куніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.

Речник кремля відмовився коментувати повідомлення про те, що українські сили потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков", переадресувавши питання до міністерства оборони росії. А російське військове відомство заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем, однак ніяк не прокоментувало удар по кораблю.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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