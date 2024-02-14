Госдеп США: ограничение присутствия россии в Черном море - серьезное изменение стратегического позиционирования в регионе

В Госдепе отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников". Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Россия потеряла уже 20% кораблей своего Черноморского флота, и это фундаментально изменило стратегическое позиционирование флота рф в Черном море. Слова чиновника Госдепа цитирует Голос Америки, передает УНН.

Эти удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе. - завил высокопоставленный чиновник Госдепа.

Детали

По данным издания чиновник отметил блестящую операцию украинских военных, и добавил, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они (украинцы-ред.) не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", - восторженно подытожил чиновник Госдепа.

Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

Напомним

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.

Представитель кремля отказался комментировать сообщения о том, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии. А российское военное ведомство заявило о перехвате шести беспилотников над Черным морем, однако никак не прокомментировало удар по кораблю.