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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 09:29  •  11330 просмотра

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В результате вражеских атак без электричества остались потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Из-за повреждения газопроводов более тысячи абонентов в четырех областях остались без газа.

В Украине из-за вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в трех областях, без газа - более тысячи абонентов в четырех областях, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

«В результате вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в Донецкой, Запорожской и Сумской областях; из-за повреждения газопроводов и технарушения без газа более одной тысячи абонентов в четырех областях», - сообщили в ведомстве.

Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12 августа 2024, 09:17 • 30104 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
polshaПольша
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