Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа
Киев • УНН
В результате вражеских атак без электричества остались потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Из-за повреждения газопроводов более тысячи абонентов в четырех областях остались без газа.
В Украине из-за вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в трех областях, без газа - более тысячи абонентов в четырех областях, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
«В результате вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в Донецкой, Запорожской и Сумской областях; из-за повреждения газопроводов и технарушения без газа более одной тысячи абонентов в четырех областях», - сообщили в ведомстве.
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