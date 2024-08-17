Из-за обстрелов в Украине обесточены более 8 тысяч потребителей, еще более тысячи - без газа

В Украине из-за вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в трех областях, без газа - более тысячи абонентов в четырех областях, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

«В результате вражеских обстрелов обесточены более 8 тысяч потребителей в Донецкой, Запорожской и Сумской областях; из-за повреждения газопроводов и технарушения без газа более одной тысячи абонентов в четырех областях», - сообщили в ведомстве.

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