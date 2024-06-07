Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Из-за обстрелов Никопольщины погиб мужчина
7 июня в поселке Червоногригоровская Никопольского района Днепропетровской области в результате обстрела российской артиллерией погиб 70-летний мужчина, который также повредил жилой дом и линию электропередачи.
На премьеру Дании напали в Копенгагене
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.
Правительство устраняет барьеры для импорта и установки энергетического оборудования, предлагает льготные кредиты
Правительство отменяет импортные пошлины и НДС на энергетическое оборудование, запускает программу льготного кредитования для предприятий на приобретение энергетического оборудования и предлагает гражданам кредиты под 0% на сумму до 480 000 гривен на покупку энергетического оборудования.
Кабмин разрешил бронировать до 100% работников энергетики и оборонки
Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики сокращать до 100% своих сотрудников для обеспечения эффективного производства вооружений и восстановления электросетевого комплекса для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения людей теплом и электроэнергией.
Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа
Украина запускает инновационный инструмент "калькулятор фейков", который поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности.
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро
Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.
5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет
Подборка мини-сериалов, предлагающих захватывающие приключения, комедии, детективы и захватывающие научно-фантастические боевики.
"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину
Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не считает обучение иностранными инструкторами на суверенной территории Украины солдат ВСУ за эскалацию конфликта с РФ.
Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине
Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000-5 и обучит украинских пилотов и механиков, но точное количество самолетов не разглашается, чтобы враги не смогли воспользоваться этой информацией.
В Польше утонул 40-летний украинец
40-летний украинец утонул в водохранилище в Польше, о чем сообщила местная пожарная служба.