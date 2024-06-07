Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

В пятницу, 7 июня, российские войска ударили по Никополю на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела погибла 71-летняя женщина. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

россияне снова убили человека в Никополе. во время артобстрела погибла 71-летняя женщина - заявил глава ОВА.

Также Лысак отметил, что сейчас устанавливаются детали относительно последствий артиллерийского удара.

Напомним

В ночь на 7 июня силы противовоздушной обороны сбили три вражеских "шахеды" в небе над Днепропетровской областью. Также в результате вражеского обстрела Никополя пострадали две женщины.