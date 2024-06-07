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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: погибла 71-летняя женщина

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 11:02  •  1571 просмотра

7 июня в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела со стороны России погибла 71-летняя женщина. Сейчас устанавливаются детали относительно последствий артиллерийского удара по городу.

В пятницу, 7 июня, российские войска ударили по Никополю на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела погибла 71-летняя женщина. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

россияне снова убили человека в Никополе. во время артобстрела погибла 71-летняя женщина

- заявил глава ОВА. 

Также Лысак отметил, что сейчас устанавливаются детали относительно последствий артиллерийского удара. 

Напомним

В ночь на 7 июня силы противовоздушной обороны сбили три вражеских "шахеды" в небе над Днепропетровской областью. Также в результате вражеского обстрела Никополя пострадали две женщины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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