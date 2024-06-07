Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 71-річна жінка
Київ • УНН
7 червня в Нікополі Дніпропетровської області в результаті обстрілу з боку Росії загинула 71-річна жінка. Наразі встановлюються деталі щодо наслідків артилерійського удару по місту.
У п'ятницю, 7 червня, російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 71-річна жінка. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка
Також Лисак зауважив, що наразі встановлюються деталі щодо наслідків артилерійського удару.
Нагадаємо
У ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони збили три ворожих "шахеди" у небі над Дніпропетровською областю. Також унаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждали дві жінки.