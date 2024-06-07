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Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 71-річна жінка

Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 71-річна жінка

Київ • УНН

 • 16823 перегляди

7 червня в Нікополі Дніпропетровської області в результаті обстрілу з боку Росії загинула 71-річна жінка. Наразі встановлюються деталі щодо наслідків артилерійського удару по місту.

У п'ятницю, 7 червня, російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 71-річна жінка. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка

- заявив голова ОВА. 

Також Лисак зауважив, що наразі встановлюються деталі щодо наслідків артилерійського удару. 

Нагадаємо

У ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони збили три ворожих "шахеди" у небі над Дніпропетровською областю. Також унаслідок ворожого обстрілу Нікополя постраждали дві жінки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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