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Через обстріли Нікопольщини загинув чоловік

Через обстріли Нікопольщини загинув чоловік

Київ • УНН

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7 червня у селищі Червоногригорівська Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок обстрілу російською артилерією загинув 70-річний чоловік, який також пошкодив житловий будинок та лінію електропередачі.

Ввечері, 7 червня, російська армія обстріляла з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Під ударом була Червоногригорівська громада. Там загинув 70-річний чоловік.

Пошкоджені будинок та лінія електропередач. Інформацію уточнюють.

Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 71-річна жінка07.06.24, 14:02 • 16823 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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