Через обстріли Нікопольщини загинув чоловік
Київ • УНН
7 червня у селищі Червоногригорівська Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок обстрілу російською артилерією загинув 70-річний чоловік, який також пошкодив житловий будинок та лінію електропередачі.
Ввечері, 7 червня, російська армія обстріляла з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Під ударом була Червоногригорівська громада. Там загинув 70-річний чоловік.
Пошкоджені будинок та лінія електропередач. Інформацію уточнюють.
Війська рф вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 71-річна жінка07.06.24, 14:02 • 16823 перегляди