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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за ночной атаки рф на Сумщине 4 раненых и повреждена больница: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 5405 просмотра

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Российские войска атаковали Сумскую область управляемыми авиабомбами и беспилотником. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждены больница и частные здания.

Четверо раненых за ночь на Сумщине из-за атаки российских войск управляемыми авиабомбами и беспилотником, повреждена больница, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Хотинской общины Сумского района, а позже беспилотником атаковал базу отдыха в городе Сумы.

В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 45, 55 и 56 лет и 47-летняя женщина.

Повреждены помещения больницы, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

россия выпустила 133 дрона по Украине ночью: сколько сбили и какие последствия атаки рф14.02.25, 08:39 • 17006 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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