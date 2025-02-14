Из-за ночной атаки рф на Сумщине 4 раненых и повреждена больница: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумскую область управляемыми авиабомбами и беспилотником. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждены больница и частные здания.
Четверо раненых за ночь на Сумщине из-за атаки российских войск управляемыми авиабомбами и беспилотником, повреждена больница, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Хотинской общины Сумского района, а позже беспилотником атаковал базу отдыха в городе Сумы.
В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 45, 55 и 56 лет и 47-летняя женщина.
Повреждены помещения больницы, частные домовладения и хозяйственные постройки.
Проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
россия выпустила 133 дрона по Украине ночью: сколько сбили и какие последствия атаки рф14.02.25, 08:39 • 17006 просмотров