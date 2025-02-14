Из-за ночной атаки рф на Сумщине 4 раненых и повреждена больница: показали последствия

Четверо раненых за ночь на Сумщине из-за атаки российских войск управляемыми авиабомбами и беспилотником, повреждена больница, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля враг сбросил, по предварительным данным, две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Хотинской общины Сумского района, а позже беспилотником атаковал базу отдыха в городе Сумы.

В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 45, 55 и 56 лет и 47-летняя женщина.

Повреждены помещения больницы, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Проводятся досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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