Через нічну атаку рф на Сумщині 4 поранених і пошкоджено лікарню: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Сумщину керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, пошкоджено лікарню та приватні будівлі.
Четверо поранених за ніч на Сумщині через атаку російських військ керованими авіабомбами та безпілотником, пошкоджено лікарню, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у ніч з 13 на 14 лютого ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району, а пізніше безпілотником атакував базу відпочинку в місті Суми.
Унаслідок атаки окупантів поранено троє чоловіків, яким 45, 55 та 56 років та 47-річна жінка.
Пошкоджено приміщення лікарні, приватні домоволодіння та господарські споруди.
Проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
росія випустила 133 дрони по Україні вночі: скільки збили і які наслідки атаки рф14.02.25, 08:39 • 27304 перегляди