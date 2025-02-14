Через нічну атаку рф на Сумщині 4 поранених і пошкоджено лікарню: показали наслідки

Четверо поранених за ніч на Сумщині через атаку російських військ керованими авіабомбами та безпілотником, пошкоджено лікарню, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

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За даними слідства, у ніч з 13 на 14 лютого ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району, а пізніше безпілотником атакував базу відпочинку в місті Суми.

Унаслідок атаки окупантів поранено троє чоловіків, яким 45, 55 та 56 років та 47-річна жінка.

Пошкоджено приміщення лікарні, приватні домоволодіння та господарські споруди.

Проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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