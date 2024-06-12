В течение 12 июня из-за сильных осадков затруднено передвижение по автомобильным дорогам в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители находятся на усиленном варианте несения службы и оказывают помощь участникам дорожного движения. Совместно с работниками ГСЧС проводят мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и возникновения пробок на дорогах.

Также полицейские с целью недопущения несчастных случаев, связанных с непогодой, в общественных местах, парках, проводят патрулирование территории.

Дополнение

В среду, 12 июня, Киев накрыл затяжной дождь, из-за которого часть улиц столицы фактически затопило. В связи с этим по всему городу возникли пробки, а движение общественного транспорта местами затруднено или же заблокировано.

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение