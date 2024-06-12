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Через негоду на Київщині ускладнено пересування автошляхами

Київ • УНН

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Сильні опади спричинили ускладнення дорожнього руху та підтоплення в Київській області 12 червня.

Упродовж 12 червня через сильні опади ускладнене пересування автомобільними шляхами в Київській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

Правоохоронці перебувають на посиленому варіанті несення служби та надають допомогу учасникам дорожнього руху. Спільно з працівниками ДСНС проводять заходи щодо уникнення аварійних ситуацій та виникнення заторів на дорогах.

Також поліцейські з метою недопущення нещасних випадків, пов’язаних із негодою,  у громадських місцях, парках, проводять патрулювання території.

Доповнення

У середу, 12 червня, Киї накрив затяжний дощ, через який частину вулиць столиці фактично затопило. У зв'язку з цим по всьому місту виникли затори, а рух громадського транспорту подекуди ускладнено або ж заблоковано. 

У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух 12.06.24, 14:52 • 50319 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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