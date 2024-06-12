Через негоду на Київщині ускладнено пересування автошляхами
Київ • УНН
Сильні опади спричинили ускладнення дорожнього руху та підтоплення в Київській області 12 червня.
Упродовж 12 червня через сильні опади ускладнене пересування автомобільними шляхами в Київській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Правоохоронці перебувають на посиленому варіанті несення служби та надають допомогу учасникам дорожнього руху. Спільно з працівниками ДСНС проводять заходи щодо уникнення аварійних ситуацій та виникнення заторів на дорогах.
Також поліцейські з метою недопущення нещасних випадків, пов’язаних із негодою, у громадських місцях, парках, проводять патрулювання території.
Доповнення
У середу, 12 червня, Киї накрив затяжний дощ, через який частину вулиць столиці фактично затопило. У зв'язку з цим по всьому місту виникли затори, а рух громадського транспорту подекуди ускладнено або ж заблоковано.
У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух 12.06.24, 14:52 • 50319 переглядiв