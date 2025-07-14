Непогода оставила без света часть жителей в четырех областях, потребление электричества растет - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине растет, превысив показатели предыдущего рабочего дня на 2,9% по состоянию на 9:30 14 июля. Из-за непогоды 24 населенных пункта в четырех областях полностью или частично обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 24 населенных пункта в четырех областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 14 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина таких изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели. А также - повышение температуры в западных и части центральных областей", - сообщили в Укрэнерго.
Вчера, 13 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 2,4% выше, чем в прошлое воскресенье.
"По состоянию на 14 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - отметили при этом в Минэнерго.
Непогода
"Вследствие сложных погодных условий и повреждения линий электропередачи - на утро полностью или частично были обесточены 24 населенных пункта в четырех областях", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы. Запитка всех абонентов ожидается до конца текущих суток.