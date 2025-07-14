Негода залишила без світла частину жителів у чотирьох областях, споживання електрики зростає - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зростає, перевищивши показники попереднього робочого дня на 2,9% станом на 9:30 14 липня. Через негоду 24 населені пункти у чотирьох областях повністю або частково знеструмлені, ремонтні бригади працюють над відновленням.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Через негоду повністю або частково знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Споживання
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 14 липня, станом на 9:30, воно було на 2,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина таких змін - традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня. А також - підвищення температури у західних і частині центральних областей", - повідомили в Укренерго.
Вчора, 13 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,4% вищим, ніж минулої неділі.
"Станом на 14 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - зазначили при цьому в Міненерго.
Негода
"Внаслідок складних погодних умов та пошкодження ліній електропередачі - на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях", - ідеться у повідомленні.
Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх абонентів очікується до кінця поточної доби.