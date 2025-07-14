Негода залишила без світла частину жителів у чотирьох областях, споживання електрики зростає - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Через негоду повністю або частково знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 14 липня, станом на 9:30, воно було на 2,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина таких змін - традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня. А також - підвищення температури у західних і частині центральних областей", - повідомили в Укренерго.

Вчора, 13 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,4% вищим, ніж минулої неділі.

"Станом на 14 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - зазначили при цьому в Міненерго.

Негода

"Внаслідок складних погодних умов та пошкодження ліній електропередачі - на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх абонентів очікується до кінця поточної доби.