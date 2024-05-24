Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара по Харькову 23 мая разрушена типография и сгорели 50 000 книг, пишет УНН.

Вчерашний удар россии по Харьковской области, в результате которого погибли и были ранены люди, разрушена типография и сожжено 50 000 книг, демонстрирует, что россия воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что «российские террористы убивают взрослых и детей, разрушают города и села, оставляя выжженные пятна там, где когда-то была нормальная жизнь».

«Российский террор должен проиграть. И для этого нужно лишь одно - решимость мировых лидеров. Достаточная решимость. Достаточная противовоздушная оборона украинских городов и общин, достаточные дальнобойные возможности наших воинов, достаточно смелые политические решения. Мы благодарны каждому, кто с Украиной!» - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области: призвал к большей решимости лидеров мира для защиты от террора