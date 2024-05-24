Через атаку рф на Харків згоріло 50 000 книг: Зеленський показав наслідки
Київ • УНН
Російський напад на Харківську область вбив і поранив людей, зруйнував друкарню і спалив 50 000 книг, продемонструвавши війну росії проти людяності і нормального життя.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову 23 травня зруйновано друкарню і згоріли 50 000 книг, пише УНН.
Вчорашній удар росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя
Президент вказав, що "російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя".
"Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною!" - підкреслив Зеленський.
Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору23.05.24, 12:46 • 15476 переглядiв