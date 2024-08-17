Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

Перед Керченским мостом со стороны россии образовалась очередь из почти тысячи автомобилей, причем время ожидания достигает трех часов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Российские власти сообщают, что перед Керченским мостом со стороны рф в пробках стоит почти тысяча автомобилей.

"В очереди со стороны Тамани находится 752 транспортных средства. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Накануне движение автотранспорта на Керченском мосту было перекрыто с 3:15 ночи до 7:13 утра из-за атаки беспилотников. В ночь на 16 августа в Керчи были слышны взрывы.

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", на улице Советской из-за падения обломков был поврежден тротуар, частично разбита дорога, предположительно, также пострадали коммуникации.

Керченский мост является основным маршрутом для транспортировки в аннексированный Крым с российской территории, а также используется для военных поставок на полуостров.

Напомним

В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.