Из Польши депортировали украинца, который выловил легендарного варшавского сома

57-летнего украинца признали виновным в вылове знаменитого местного сома из варшавского озера Балатон. Мужчине грозило три года заключения, однако его решили депортировать в Украину. Об этом пишет TVN24, передает УНН.

Мужчину, арестованного за вылов сома в озере Балатон в Гоцлаве, обвинили, среди прочего, в жестоком обращении с рыбой. Пограничная служба решила депортировать его в Украину

Как стало известно, 57-летнему гражданину Украины предъявлены обвинения в двух преступлениях. Первое описано в законе о рыболовстве во внутренних водоемах, а второе — в законе о защите животных.

После завершения расследования дела подозреваемого, офицеры передали его Пограничной службе. Они обратились с просьбой о решении о возвращении. Они отметили, что дальнейшее пребывание 57-летнего мужчины в Польше «представляет угрозу общественному порядку».

Комендант пограничного поста в Варшаве вынес решение об обязательстве 57-летнего мужчины вернуться без указания даты добровольного выезда. Одновременно был введен запрет на повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на пять лет