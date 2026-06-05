Из Польши депортировали украинца, который выловил легендарного варшавского сома
Киев • УНН
Украинца депортировали из Польши за вылов легендарного 183-сантиметрового сома. Ему запретили въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.
57-летнего украинца признали виновным в вылове знаменитого местного сома из варшавского озера Балатон. Мужчине грозило три года заключения, однако его решили депортировать в Украину. Об этом пишет TVN24, передает УНН.
Мужчину, арестованного за вылов сома в озере Балатон в Гоцлаве, обвинили, среди прочего, в жестоком обращении с рыбой. Пограничная служба решила депортировать его в Украину
Как стало известно, 57-летнему гражданину Украины предъявлены обвинения в двух преступлениях. Первое описано в законе о рыболовстве во внутренних водоемах, а второе — в законе о защите животных.
После завершения расследования дела подозреваемого, офицеры передали его Пограничной службе. Они обратились с просьбой о решении о возвращении. Они отметили, что дальнейшее пребывание 57-летнего мужчины в Польше «представляет угрозу общественному порядку».
Комендант пограничного поста в Варшаве вынес решение об обязательстве 57-летнего мужчины вернуться без указания даты добровольного выезда. Одновременно был введен запрет на повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на пять лет
Он добавил, что из-за характера дела решение подлежит немедленному исполнению. Это означало, что мужчину в тот же день доставили в автомобильный пункт пропуска в Дорогуске, где его передали украинским пограничникам.
Напомним
57-летний украинец в Польше выловил 183-сантиметрового сома, который был настоящей местной достопримечательностью и прожил в водоеме почти 20 лет.