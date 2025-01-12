Из общины на границе Черниговской области эвакуировали десятки жителей
Киев • УНН
В Черниговской области продолжается эвакуация жителей Семеновской громады из-за обстрелов со стороны рф. За последние три дня вывезено более 50 человек, включая детей и маломобильных граждан.
В Черниговской области продолжается эвакуация жителей приграничной Семеновской общины, которая подвергается обстрелам со стороны войск рф. За три дня было вывезено более пятидесяти местных жителей. Об этом передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу руководителя гуманитарной миссии "Пролисок" Евгения Каплина.
Детали
Отмечается, что в субботу, 11 января, из Семеновской громады гуманитарная команда эвакуировала 24 местных жителей. Среди них - 4 ребенка и 10 маломобильных лиц.
Для этого использовали специальный медицинский транспорт, присутствовал также медицинский персонал.
"Все эвакуированные перемещены в пределах Черниговской области к родственникам или в места временного проживания внутренне перемещенных лиц на территории города Чернигов", - рассказал глава гуманитарной миссии.
Он добавил, что все нуждающиеся были обеспечены временным жильем в общежитиях и модульных городках в Чернигове. Эвакуация проводится бесплатно.
Напомним
В Покровске снизились темпы эвакуации людей. Сейчас в городе проживает 7 300 граждан.