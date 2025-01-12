З громади на прикордонні Чернігівської області евакуювали десятки жителів
Київ • УНН
В Чернігівській області триває евакуація жителів Семенівської громади через обстріли з боку рф. За останні три дні вивезено більше 50 осіб, включаючи дітей та маломобільних громадян.
В Чернігівській області триває евакуація жителів прикордонної Семенівської громади, яка зазнає обстрілів з боку військ рф. За три дні було вивезено понад п'ятдесят місцевих мешканців. Про це передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку керівника гуманітарної місії "Пролісок" Євгена Капліна.
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Зазначається, що у суботу, 11 січня, з Семенівської громади гуманітарна команда евакуювала 24 місцевих мешканців. Серед них - 4 дитини та 10 маломобільних осіб.
Для цього використовували спеціальний медичний транспорт, був також присутній медичний персонал.
"Всі евакуйовані переміщені в межах Чернігівської області до родичів або в місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території міста Чернігів", - розповів очільник гуманітарної місії.
Він додав, що всі потребуючі були забезпечені тимчасовим житлом в гуртожитках та модульних містечках у Чернігові. Евакуація проводиться безкоштовно.
Нагадаємо
У Покровську знизилися темпи евакуації людей. Наразі у місті проживає 7 300 громадян.